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Мэр Екатеринбурга опроверг отказ от второй ветки метро

Общество

Проект ещё представят на федеральном уровне

Екатеринбург, 19 июня 2019, 17:13 — REGNUM  Мэрия Екатеринбурга не отказывается от строительства второй ветки метро, невзирая на появившееся в СМИ письмо министра транспорта Евгения Дитриха, ставящее под сомнение поддержку федеральных властей. О продолжении работы заявил градоначальник Александр Высокинский, указано на сайте горадминистрации.

В опубликованном письме указано, что решение о поддержке будет принято после получения федеральным центром проектно-сметной документации, подчеркнул Высокинский.

Мэр добавил, что проект второй ветки в данный момент ещё готовится к презентации для федеральной власти. В подготовке активно участвуют полпред президента по УрФО Николай Цуканов и глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее городские СМИ опубликовали письмо министра транспорта Евгения Дитриха, который выражал своё несогласие с желанием екатеринбургских властей построить вторую ветку метро. По мнению министра, такое желание преждевременно.

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Строительство метрополитена
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