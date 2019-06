Сиквела игры Legend of Zelda: Breath of the Wild не должно было быть

Токио, , 17:15 — REGNUM Сиквел игры Legend of Zelda: Breath of the Wild изначально не задумывался отдельной игрой. У разработчиков было так много идей для загружаемых дополнений к первой части, что они решили объединить их в новый проект, сообщило издание Kotaku 18 июня.

Продюсер серии Zelda Эйдзи Аонума рассказал, что во время выпуска DLC (загружаемый контент) к Breath of the Wild разработчики поняли, что дополнения — это подходящая возможность добавлять в игру новые элементы. Но со временем таких элементов стало слишком много, и создатели проекта переработали их в отдельную игру.

Отдельно Эйдзи Аонума прокомментировал создание ремейка классической игры The Legend of Zelda: Link’s Awakening, которую анонсировали на E3 2019. Разработчик рассказал, что оригинальная игра вышла 26 лет назад и сейчас поиграть в неё практически невозможно. В ремейке планируется не только воссоздать игровой процесс оригинала, но и добавить в него множество новых элементов, чтобы привлечь игроков, незнакомых с проектом.

Напомним, оригинальная Legend of Zelda: Breath of the Wild вышла 3 марта 2017 года для консолей Nintendo Switch и WII U. По сюжету проекта, главный герой франшизы Линк пробуждается от столетнего сна в волшебном королевстве Хайрул и отправляется в приключение с целью победить Бедствие Ганон.

