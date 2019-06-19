Игорь Артамонов: «Мы помогаем многодетным семьям строить дома»

Липецк, , 17:01 — REGNUM Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов провел очередную встречу с липчанами и рассказал о возможностях поддержки в строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям. В областной администрации была представлена стратегия развития поселка Радужный, который возводится в рамках пилотного проекта вблизи Липецка у села Желтые Пески.

Планируемый объем ввода жилья в Радужном составляет 150−200 тысяч квадратных метров. Там уже идёт отсыпка дорог, разработаны дорожные карты по обеспечению газом и электричеством. Финансирование строительства и ремонта инженерных сетей водоснабжения и водоотведения ведётся за счет средств федерального бюджета. На эти цели Липецкая область получила 160 миллионов рублей.

«Много лет здесь ничего не делалось, и у людей накопилось много вопросов к власти. Мы стараемся ответить на них. И теперь, когда идет активная работа по всем направлениям, нам очень важно услышать мнение липчан. Конечно, у них есть вполне понятные и объяснимые сомнения, но мы будем встречаться ещё не раз, чтобы показать те возможности и меры поддержки, которыми они могут воспользоваться», — заявил Игорь Артамонов.

Водоснабжение в посёлке обеспечит АО «ЛГЭК». Компания в 2019—2020 годах установит новые насосы на водозаборе в районе села Ситовка, построит 185 метров внутриплощадочных сетей и новый дюкерный переход на левый берег реки. Магистральные сети водоснабжения, строящиеся городом, подключат в ноябре-декабре 2019 года.

Игорь Артамонов также рассказал, что для реализации пилотного проекта созданы специальные кредитные продукты. Сбербанк предлагает программу «Свой дом под ключ», партнером по ипотеке стал банк ДОМ.РФ. Увеличивается и количество строительных компаний, готовых возводить жилье в Радужном.

«Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в Липецкой области реализуется при содействии правительства страны, и наш опыт в дальнейшем будет перенимать вся Россия. Администрация региона продолжит совершенствовать существующие программы и готовить новые меры поддержки многодетных семей, других категорий населения», — подчеркнул врио главы региона.