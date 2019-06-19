В Липецкой области до 2024 года расселят 247 аварийных домов

Липецк, , 16:59 — REGNUM В администрации Липецкой области прошло совещание по вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов. Врио главы региона Игорь Артамонов назвал их одними из наиболее важных направлений в деятельности региональной власти.

С 2019 по 2024 год в регионе в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» планируется расселение 247 домов, признанных аварийными до 2017 года. Об этом в своем докладе сообщила начальник областного управления ЖКХ Елена Бадулина. Целевые показатели, установленные Минстроем РФ для Липецкой области — это расселение до 31 декабря 2024 года не менее 100,61 тыс. квадратных метров и улучшение условий проживания 5,61 тыс. человек.

В соответствии с региональным проектом утверждена областная адресная программа по переселению граждан из аварийных домов, которая состоит из шести этапов. С 2019 по 2025 год будет расселено 113,16 тыс. квадратных метров аварийного жилья, улучшат условия проживания 6,86 тыс. человек. Объем средств финансирования составит 3,8 млрд рублей. На первом этапе — до 2020 года — планируется расселить 26 домов в шести муниципальных образованиях Липецкой области. Это позволит улучшить условия проживание 665 человек. Финансирование составит 343,3 млн рублей, в том числе средства фонда — 326,1 млн рублей.

«Здесь важную роль играет обратная связь. У нас есть ресурсы для развития сферы ЖКХ, для строительства жилья и благоустройства городов и сел Липецкой области. И мы будем это делать с учетом мнения жителей региона», — заявил Игорь Артамонов.

В 2019 году запланировано переселение людей из муниципальных жилых помещений. Для этого органы местного самоуправления будут заключать с гражданами новые договоры соцнайма на приобретенные жилые помещения. Это 60 квартир: 49 из них находятся в Липецке, девять — в Ельце, два — в Елецком районе.

На заседании отмечалось, что для переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания и находящегося в частной собственности, органы местного самоуправления должны разработать дорожные карты с учетом соблюдения всех процедур в соответствии с действующим законодательством и указанием сроков их проведения.