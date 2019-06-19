Власти Дагестана отказали в митинге в поддержку арестованного журналиста

Махачкала, , 16:57 — REGNUM Власти Дагестана отказали инициативной группе в проведении митинга в поддержку арестованного редактора отдела религии газеты «Черновик» Абдумумина Гаджиева. Соответствующий ответ пришёл от минюста республики на поданное уведомление, передаёт 19 июня корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Гаджиева вместе с ещё десятью лицами подозревают в участии в деятельности террористической организации и финансировании боевиков из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Журналист был задержан 14 июня. Вчера, 18 июня, суд по ходатайству обвинения заключил его под стражу на два месяца.

Группа поддержки журналиста запланировала митинг, о чем уведомила минюст 17 июня. Целью акции было выступление с требованием «прекратить необоснованное уголовное преследование» Гаджиева и обеспечить освобождение его из заключения, а также «пресечь практику фабрикации уголовных дел в отношении граждан».

Мероприятие было запланировано на 30 июня, в качестве места проведения была выбрана центральная площадь Махачкалы — площадь имени Ленина. Однако в ответе указано, что подобного рода публичные мероприятия в столице Дагестана могут проводиться лишь на трёх площадках, и указанная площадь в их число не входит.

Читайте также: Журналист из Дагестана арестован на два месяца по подозрению в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня коллеги Абдулмумина Гаджиева записали видеообращение президенту России Владимиру Путину. Они просят главу государства взять под личный контроль расследование уголовного дела и поручить проверку его материалов Генпрокуратуре и центральному аппарату ФСБ РФ. Сотрудники «Черновика» уверены, что объективная и справедливая проверка докажет невиновность Гаджиева. На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели обращение редакции дагестанской газеты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле не видели обращения редакции дагестанской газеты к Путину — Песков