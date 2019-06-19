Снижение темпа роста тарифов ЖКХ: Власти Петербурга нашли решение проблемы?

Москва, , 16:45 — REGNUM Снижение темпа роста тарифов на жилищно-коммуниальные услуги в Санкт-Петербурге не станет разовым явлением — городские власти смогли найти долгосрочные решения, которые позволят повысить эффективность ресурсоснабжающих организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявил политолог Марат Баширов.

«Это очень сбалансированное решение. С одной стороны, оно было сделано после аудита доходов ресурсоснабжающих организаций города Санкт-Петербург, а с другой — те решения, которые позволили снизить тарифы на услуги «Водоканала», на электроэнергию для рядовых потребителей, на тепловую энергию, все они были сделаны не за счёт инвестиционных программ. И это очень важно», — заявил Баширов.

По его словам, с одной стороны власти города понимают, что необходимо искать баланс с точки зрения платежей, которые могли бы «потянуть» плательщики, а с другой — есть задача сохранения инвестиционной привлекательности города.

«Всем известно, что износ сетей, инфраструктуры очень большой. Достигает порядка 40%, надо вкладывать деньги. Я обратил внимание, что (власти) искали в результате аудита те решения, которые позволяли сохранять вложения по инвестпрограммам, а с другой стороны — найти те избыточные расходы, которые эти организации несли», — пояснил эксперт.

Хорошим примером в связи с этим может послужить опыт оптимизации деятельности «Водоканала».

"Они покупали электроэнергию через розницу, в то же время являясь крупнейшим потребителем», — пояснил политолог.

«Или, например, есть федеральная программа, которая позволяет снижать тарифы у социально незащищённых групп населения. На это есть деньги — и федеральные, и региональные. Люди будут платить меньше, и организации деньги не теряют», — добавил он.

Однако самая интересная новация состоит в том, что на фоне намерения сохранить объёмы инвестиционных вложений, рост доходов для организаций не будут связан с внедрением энергосберегающих технологий.

«Если вы вложили деньги и у вас потери воды, которую поставляет «Водоканал» до потребителей, допустим, на уровне 30%, то до потребителя из 100 литров дойдёт только 70. Если вы применяете новые технологии, перекладываете трубы, то эти 30% сокращаются, например, до 5%. Вы таким образом серьёзно экономите, но по-прежнему поставляете до потребителя те же 70 литров при потере только пяти. Эти (дополнительные) доходы останутся у вас (потребителей)», — пояснил Баширов.

«Таким образом, это долгосрочная политика, которая, с одной стороны, поддерживает социальную защищённость населения, а с другой — сохраняет инвестиционную привлекательность городского хозяйства», — заключил он.

Ранее глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин заявил, что с 1 июля в Санкт-Петербурге впервые снизятся темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так, тарифы на холодную воду увеличатся не на 7%, как планировалось ранее, а на 3,2% для домохозяйств и на 3,7% для промышленных потребителей. В свою очередь, тарифы на электричество удалось вовсе снизить до минимального предела, то есть на 10 копеек: в среднем 1 кВт/ч будет обходиться в 4,65 рубля.