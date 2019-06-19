В Wolfenstein: Youngblood Адольф Гитлер погиб «за кадром»

Уппсала, Швеция, , 16:36 — REGNUM Разработчики из Machine Games рассказали, что в предстоящей игре Wolfenstein: Youngblood не будет Адольфа Гитлера. Однако диктатор может появится в следующих частях франшизы, сообщил портал VG 24/7 18 июня.

Во время событий Youngblood Гитлер будет уже мёртв от рук Уильяма Бласковица — отца главных героинь нового проекта Джесс и Софи. Персонажи Youngblood будут упоминать смерть диктатора, но игроку не расскажут никаких подробностей об этом событии.

По словам исполнительного продюсера игры Йерка Густаффсона, разработчики очень трепетно относятся к миру своих игр и их сюжету. По хронологии франшизы Адольф Гитлер погиб ещё во время Wolfenstein 3D, поэтому игроки смогут узнать об этом лишь из редких упоминаний. Тем не менее, разработчики не отрицают возможности его появления (или появления его роботизированной версии) в будущих играх.

Напомним, Wolfenstein: Youngblood выйдет 26 июля 2019 года. По сюжету проекта дочери Уильяма Бласковица Джесс и Софи отправятся в Париж на поиски своего пропавшего отца. В проекте появится возможность кооперативного прохождения, а большая часть игровых механик будет завязана на взаимодействии двух игроков.

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