В Казахстане планируют ввести ответственность за отказ от вакцинации

Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM За немотивированный отказ от вакцинации в Казахстане могут ввести административную или финансовую ответственность. Об этом 19 июня заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, если отказ от вакцинации связан с медицинскими противопоказаниями, то никаких мер воздействия на граждан не предусматривается.

Министр напомнил, что родители, запрещающие ставить детям прививки, несут угрозу для тех, кто не привит по медицинским показаниям. Вопрос о введении ответственности за отказ ставится в новом кодексе о здоровье.

Биртанов добавил, что финансовая ответственность предусматривает лечение пациентов, отказавшихся от прививок, за свой счет, административная — предусматривает введение штрафов.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2018−2019 года в Казахстане наблюдались высокие показатели по заболеваемости корью. В регионах республики возраст для получения прививок от кори был снижен с одного года до девяти месяцев.

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