Студия «Квартал 95» ищет актёра для пародий на Зеленского

Киев, , 16:02 — REGNUM Студия «Квартал 95» объявила конкурс на лучшего пародиста бывшего художественного руководителя студии, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, сообщается 19 июня на официальном сайте студии.

«Теперь, когда художественный руководитель «Квартала» и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины», — сказано в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо снять видео с пародией на Зеленского и прислать на адрес студии. Особым требованием к кандидатам является обладание хрипловатым голосом, характерным для президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр студии «Квартал 95» Евгений Кошевой заявил, что из-за победы Зеленского на выборах, многие люди потеряли чувство реальности и воспринимают окружающую действительность как телешоу.

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