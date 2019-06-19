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Рождаемость в Испании сократилась на 40% за последние 10 лет — статистика

Общество

Одна пятая всех рожденных в стране в 2018 году — дети иностранок

Мадрид, 19 июня 2019, 15:43 — REGNUM  За минувшее десятилетие рождаемость в Испании снизилась на 40,7%, пишет газета El Pais 19 июня со ссылкой на данные Национального института статистики.

2018 год отметился самым низким числом рожденных младенцев в стране за последние 20 лет: 369 302. У каждого пятого из них (76 184) мать не является гражданкой Испании. Коэффициент рождаемости составил 7,9 рождений на 1000 жителей. Среднее число детей на одну женщину в стране упало до 1,25.

Средний возраст женщины на момент рождения первого ребенка вырос до 31 года. Всё больше женщин становятся матерями лишь после 40 лет — этот показатель вырос на 63,1% за последнее десятилетие.

За этот же год в Испании скончались 426 053 человека — самый высокое число смертей с 1941 года, когда Национальный институт статистики начал вести регулярные подсчеты.

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Политическая жизнь Испании
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