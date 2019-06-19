GayWare и «Картофель»: как западных разработчиков называют в Китае

Пекин, , 15:24 — REGNUM Портал Abacus решил рассказать своим читателям о том, как китайские геймеры называют известных западных разработчиков видеоигр. Соответствующая статья была размещена 18 июня на сайте издания.

Автор статьи пояснил: это происходит по той причине, что официальные названия компаний на китайском языке зачастую являются транслитерациями, лишенными всякого смысла. Геймерам часто трудно их запомнить и поэтому они придумали смешные замены.

Например, CD Projekt Red известна им как «Тупой польский осёл», а французского разработчика Ubisoft они знают как «Картофель», в частности, из-за медленного сервера. Геймеры шутят, что он питается от картофельного аккумулятора (известный физический эксперимент).

CAPCOM и вовсе получила обидное прозвище, частью которого является название самки собаки. А компанию BioWare за её отношение к сексуальным меньшинствам назвали GayWare. Есть и другие примеры: «Старый НИН» (NINTENDO), «Фабрика пингвинов» (Tencent) и «Фабрика свиней» (Neteace).

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Напомним, в мае 2019 года ИА REGNUM сообщило, что к 2023 году число ПК-геймеров Китая превысит численность населения США. Уже сегодня продажи игр для этой платформы составляют 41,4% от мировых.

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