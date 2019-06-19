Полиция Киева выдвинула основные версии гибели депутата Тымчука

Киев, , 15:24 — REGNUM Следствие выдвинуло три основные версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука, заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в социальной сети Facebook.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На месте происшествия также присутствовали руководитель полиции Киева Андрей Крищенко и руководство прокуратуры города Киева. Подтвержден факт смерти Тымчука. Предварительно — от огнестрельного ранения в голову», — рассказал он.

Князев рассказал, что полиция берёт показания у соседей погибшего и у «гражданки, которая присутствовала в это время в квартире». Следствие рассматривает три версии случившегося, в частности неосторожное обращение с оружием и убийство парламентария.

Представитель партии «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что не верит в несчастный случай и считает, что произошло убийство, замаскированное под самоубийство.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в своей квартире в Киеве был найден депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук.

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