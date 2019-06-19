Среда, 19 Июня 2019 года
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Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму

Общество

На портале госуслуг

Москва, 19 июня 2019, 15:19 — REGNUM  Законопроект направленный на всестороннее информирование участников судебного разбирательства, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Антон Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.

«Предполагается, что в рамках государственных и муниципальных услуг будет присутствовать услуга об информировании о всех начатых судебных разбирательствах, где у граждан будет возможность выбора способов дополнительного информирования: путем сообщения на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, сообщения по электронной почте и (или) СМС-сообщения», — отмечает депутат.

«Отписаться» от информирования станет возможно в любой момент.

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