Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму

Москва, , 15:19 — REGNUM Законопроект направленный на всестороннее информирование участников судебного разбирательства, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Антон Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.

«Предполагается, что в рамках государственных и муниципальных услуг будет присутствовать услуга об информировании о всех начатых судебных разбирательствах, где у граждан будет возможность выбора способов дополнительного информирования: путем сообщения на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, сообщения по электронной почте и (или) СМС-сообщения», — отмечает депутат.

«Отписаться» от информирования станет возможно в любой момент.