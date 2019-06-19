В Монголию привезли лошадей Пржевальского

Улан-Батор, , 15:17 — REGNUM В среду, 19 июня, в Монголию привезли четырёх лошадей Пржевальского из зоопарка Чехии на самолете военной авиации. Это девятый случай, доставки этой породы из Европы, — сообщает Министерство окружающей среды и туризма Монголии

Перед отправкой лошадей, эоопарк Праги организовал акцию «Открытки, отправленные из Монголии» чтобы организовать финансовую поддержку сохранения редких в Монголии животных. Полученные в рамке акции доходы будут направлены в фонд защиты редких монгольских животных, таки как мазалай (гобийский дикий медведь), дикий верблюд и сайга.

Дикие лошади, которых привезли из Чехии, будут акклиматизированы на территории заповедника аймака Ховд, где сегодня водится около 230 лошадей Пржевальского.

Отметим, в Монголии лошадь Пржевальского считалась исчезнувшим видом с конца 1960-х годов. Проект по восстановлению популяции начался в 1990 году при участии Монгольской Ассоциации сохранения природы и окружающей среды. Тогда началось возвращение диких лощадей из европейских зоопарков. В июне 1992 году в Монголию впервые было доставлено 16 диких лошадей. А за последние 5 лет из Чехии было привезено 23 лощадей