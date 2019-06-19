Среда, 19 Июня 2019 года
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В Казахстане дело о массовой гибели рыбы в реке Урал передано в суд

Общество

В реке погибло 118 тонн рыбы

Атырау, Казахстан, 19 июня 2019, 15:17 — REGNUM  Расследование причин массовой гибели рыбы в Атырау завершено, и дело передано в суд. Об этом заявил заместитель министра энергетики республики Сабит Нурлыбай на правительственном часе в сенате, сообщает издание InBusiness.

По его словам, рыба погибла в результате попадания в воду высокотоксичного хлора. Замминистра напомнил, что в апреле глава администрации президента Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил проводить регулярный мониторинг качества воды в реке Урал.

Напомним, в апреле президент Казахстана Касым-Жоамрт Токаев посетил Атыраускую область с рабочим визитом, в рамках которого ознакомился с проблемой массовой гибели рыбы в реке Урал и взял ситуацию под личный контроль.

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Экологические проблемы Туркестана
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