В Казахстане дело о массовой гибели рыбы в реке Урал передано в суд

Атырау, Казахстан, , 15:17 — REGNUM Расследование причин массовой гибели рыбы в Атырау завершено, и дело передано в суд. Об этом заявил заместитель министра энергетики республики Сабит Нурлыбай на правительственном часе в сенате, сообщает издание InBusiness.

По его словам, рыба погибла в результате попадания в воду высокотоксичного хлора. Замминистра напомнил, что в апреле глава администрации президента Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил проводить регулярный мониторинг качества воды в реке Урал.

Напомним, в апреле президент Казахстана Касым-Жоамрт Токаев посетил Атыраускую область с рабочим визитом, в рамках которого ознакомился с проблемой массовой гибели рыбы в реке Урал и взял ситуацию под личный контроль.

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