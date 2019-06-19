Екатеринбургских врачей защитили от обвинения в «прививочном безверии»

Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Екатеринбургские врачи вовсе не поддаются антипрививочной пропаганде. Об этом заявила главный врач городской центр медицинской профилактики Лилия Семёнова корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее среднеуральских врачей обвиняли в том, что они не убеждены в пользе вакцинации.

«Если бы наши врачи не верили в прививки, то в городе не было бы такой привитости — ни среди детского, ни среди взрослого населения! Как правило, у медработников есть профессиональная этика, и наш долг, прежде всего — защитить своих пациентов», — сказала Семёнова.

Напомним, 24 апреля 2019 года глава свердловского отделения Российского общества эпидемиологов и микробиологов Виктор Романенко заявлял, что многие свердловские врачи и сами не верят в прививки, что усложняет проведение прививочной кампании. Несознательность проявляют как простые работники, так и руководящий состав медучреждений, подчеркнул эксперт.

Данные были получены эпидемиологом по результатам исследования, которое провёл Уральский государственный медицинский колледж среди свердловских врачей.

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