Названы самые распространенные заболевания у водителей такси в Южной Корее

Сеул, , 16:41 — REGNUM Многие таксисты Южной Кореи страдают от заболеваний легких из-за высокой концентрации мелкой пыли. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Asan Medical Center.

Согласно результатам недавнего обследования 159 водителей такси старше 50 лет, у 17,6% (28 человек) диагностировали заболевания легких. Среди них, 39,2% (11 человек) диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, у 14,3% (4 человек) — астму или рак легких.

Кроме того, среди 159 таксистов, прошедших обследование, 65% жаловались на респираторные заболевания, такие как кашель, мокрота, насморк, заложенность носа и отдышка. Из них 62% (64 человека) сообщили, что данные симптомы ухудшались в дни высокой концентрации мелкой пыли в воздухе.

Среди 112 курящих водителей 63,4% также жаловались на возникновение респираторных заболеваний, 62% из них (44 человека) сообщили, что симптомы ухудшились в дни высокой концентрации мелкой пыли.

Среди 47 некурящих водителей, 68% жаловались на возникновение респираторных заболеваний, у 62,5% из них (20 человек) также наблюдалось обострение симптомов в дни высокой концентрации мелкодисперсных частиц.

Известно, что средний возраст 159 водителей такси (157 мужчин и 2 женщин) составил 66,2 года, средний стаж работы — 19 лет, средний рабочий график — четыре — пять дней в неделю по 10−12 часов в день.

Хроническая обструктивная болезнь лёгких — самостоятельное заболевание, для которого характерно частично необратимое ограничение воздушного потока в дыхательных путях, имеющее, как правило, неуклонно прогрессирующий характер и спровоцированное аномальной воспалительной реакцией ткани лёгких на раздражение различными патогенными частицами и газами.