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Украинские силовики искусственно создают очереди на границе — НМ ЛНР

Общество

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Луганск, 19 июня 2019, 14:58 — REGNUM  Украинская сторона искусственно создаёт очереди на контрольно-пропускных пунктах на границе с ЛНР, заявил 19 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Украинские силовики целенаправленно затягивают время досмотра, создавая многокилометровые очереди. Особый интерес у украинских силовиков вызывают представители торговли, следующие в Луганск, которых под различными предлогами держат в очередях до двух суток», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что о действиях украинской стороны известно представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным ООН, с февраля по май 2019 года на границе Донбасса и Украины скончались девять человек. В основном это пенсионеры, которые вынуждены ездить на украинскую территорию для получения пенсии.

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