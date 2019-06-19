В США осужден миллионер за интимную связь с 15-летним подростком

Вашингтон, , 14:50 — REGNUM В США к семи годам лишения свободы был приговорен миллионер из Нью-Джерси Стивен Брэдли Мелл за интимную связь с 15-летним подростком. Об этом 19 июня сообщает Fox News со ссылкой на свои источники.

По данным следствия, Мелл занимался сексом с подростком в своем частном самолете, также просил девушку высылать ему свои интимные фотографии. Преступник полностью признал свою вину.

Напомним, в Соединенных Штатах интимные отношения, в том числе и по взаимному согласию преследуются по закону, если одному из партнеров не исполнилось 16 лет. В некоторых штатах возраст согласия начинается с 18 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Известного голливудского сценариста обвинили в сексуальном насилии