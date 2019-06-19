Среда, 19 Июня 2019 года
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В США осужден миллионер за интимную связь с 15-летним подростком

Общество

Преступник признал свою вину

Вашингтон, 19 июня 2019, 14:50 — REGNUM  В США к семи годам лишения свободы был приговорен миллионер из Нью-Джерси Стивен Брэдли Мелл за интимную связь с 15-летним подростком. Об этом 19 июня сообщает Fox News со ссылкой на свои источники.

По данным следствия, Мелл занимался сексом с подростком в своем частном самолете, также просил девушку высылать ему свои интимные фотографии. Преступник полностью признал свою вину.

Напомним, в Соединенных Штатах интимные отношения, в том числе и по взаимному согласию преследуются по закону, если одному из партнеров не исполнилось 16 лет. В некоторых штатах возраст согласия начинается с 18 лет.

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Культура и общество США
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