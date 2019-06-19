Среда, 19 Июня 2019 года
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В Алма-Ате снесут торговый рынок Mizam

Общество

Иск инициировало управление государственного архитектурно-строительного контроля Алма-Аты

Алма-Ата, Казахстан, 19 июня 2019, 14:43 — REGNUM  В Алма-Ате приступили к принудительному сносу торгового рынка Mizam, который признан построенным незаконно, сообщает 19 июня агентство «Казинформ».

Управление государственного архитектурно-строительного контроля (УГАСК) во время внеплановой проверки выявило нарушения: строительство без разрешительных документов, частичное расположение участка в санитарной зоне и расположение объекта на инженерных сетях.

Суд удовлетворил иск управления к собственнику рынка ТОО «СеверТал». Согласно судебному акту собственник в добровольном порядке должен исполнить требования до 17 июня.

Отметим, 13 декабря 2018 года управление государственного архитектурно-строительного контроля Алма-Аты инициировало исковое требование к ТОО «СеврТал» о сносе незаконно возведенного рынка Mizam.

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