СМИ сообщили о задержании главы Пушкинского округа Подмосковья

Пушкино, Московская область, , 15:13 — REGNUM В Пушкинском округе Московской области задержан глава округа Евгений Жирков, сообщает 19 июня издание «Вести Подмосковья».

По данным СМИ, чиновника задержали сотрудники ФСБ после обыска в администрации. В настоящий момент на месте работают оперативники и следователи.

Правоохранительные органы также изъяли документы из кабинета Жиркова. На рабочее место чиновник пока не вернулся.

В администрации Пушкинского района Подмосковья корреспонденту ИА REGNUM информацию подтвердить или опровергнуть не смогли. Как пояснила сотрудница мэрии, ответственного за взаимодействие со СМИ человека на рабочем месте нет, и сроки её появления неизвестны.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области информацию о задержании в администрации Пушкинского округа корреспонденту ИА REGNUM также не подтвердили.

Напомним, Евгений Жирков был назначен главой администрации Пушкинского района в январе 2019 года. Он ушёл в отставку с поста главы подмосковной Балашихи после скандала с полигоном «Кучино» после того, как с данной проблемой к президенту РФ обратились местные жители.