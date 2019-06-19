В Blizzard рассказали, что сделало игру World of Warcraft популярной

Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Международный разработчик компьютерных игр Blizzard рассказал о своих принципах создания игровых сюжетов. В частности, менеджер по коммуникациям компании Blizzard Карина Конькова объяснила, что сделало игру World of Warcraft такой популярной. Об этом она заявила в рамках бизнес-конференции White Nights 19 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Конькова поговорила с участниками конференции о сторителлинге — это форма коммуникации, при которой информация доносится до аудитории в форме истории. Специалист отметила, что важно уметь объединять разрозненные наборы фактов в единое целое в виде внятного рассказа. Также она назвала пять принципов, на которые компания Blizzard опирается в своей работе.

Хорошая история, по словам менеджера, проста и понятна: необходимо уметь говорить на языке аудитории, учитывать специфику региона, в котором она проживает.

Также хорошая история должна вызывать эмоции. Когда разработчики говорят о продвижении проектов, они думают о рекламе: пользователь должен сделать что-то, подписаться на сообщество или распространить игровой контент. Но в условиях высокой конкуренции, когда игры конкурируют с сериалами и фильмами, необходимо менять подход: пользователь не должен делать, он должен чувствовать что-то благодаря погружению в историю.

Хорошая история должна быть продумана и структурирована: у нее всегда есть начало и конец.

«Когда мы начинаем любой диалог, нам кажется, что никаких вводных давать не нужно, но это не так. Людям необходимо давать контекст», — отметила Конькова.

В хорошей истории все взаимосвязано. Задача разработчиков — создать для зрителя и слушателя максимально объемный мир, чтобы он мог полноценно ощущать себя внутри этого мира.

Пятый принцип: хорошая история должна увлекать. Из наблюдателя пользователь должен стать участником процесса. Представители Blizzard рассказали, что в разработке игр стараются придерживаться философии трёх «Е»: Entertain, Engage, Encourage (развлекать, вовлекать, поощрять — англ.).

Менеджер Blizzard также отметила, что соблюдение этих принципов позволило им создать популярную игру World of Warcraft. В этом проекте пользователи глубоко погружаются в фентезийный мир и в начале игрового пути должны выбрать фракцию, за которую будут играть: за Орду или за Альянс. Гордость за свою сторону и чувство принадлежности к ней надолго удерживает пользователей в игре.

Компания Blizzard 18 июня анонсировала новое обновление для своей массовой многопользовательской игры World of Warcraft: Battle for Azeroth — «Возвращение Азшары». Релиз назначен на 26 июня.

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