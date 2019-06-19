Названа дата релиза игры с дополненной реальностью про мир Гарри Поттера

Сан-Франциско, США, , 14:27 — REGNUM Компания Niantic назвала дату релиза своей новой игры Harry Potter: Wizards Unite, разработанной на базе технологии дополненной реальности (AR). Об этом 19 июня сообщил портал TechCrunch.

21 июня 2019 года новую игровую систему начнут развертывать в различных странах мира. Первыми в Harry Potter: Wizards Unite смогут сыграть жители США и Великобритании. Niantic также заявила, что в будущем она планирует проводить для геймеров турниры, подобные тем, что сейчас устраиваются для поклонников Pokemon GO.

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Напомним, бета-тестирование Harry Potter: Wizards Unite стартовало в мае 2019 года, тогда игра была доступна лишь геймерам из Австралии и Новой Зеландии. Новый AR-проект предоставит возможность всем желающим окунуться в волшебный мир Гарри Поттера, созданный писательницей Джоан Роулинг.

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