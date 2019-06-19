Среда, 19 Июня 2019 года
14:28:06 МСК

Названа дата релиза игры с дополненной реальностью про мир Гарри Поттера

Общество

Первыми в неё смогут сыграть геймеры из США и Великобритании

Сан-Франциско, США, 19 июня 2019, 14:27 — REGNUM  Компания Niantic назвала дату релиза своей новой игры Harry Potter: Wizards Unite, разработанной на базе технологии дополненной реальности (AR). Об этом 19 июня сообщил портал TechCrunch.

21 июня 2019 года новую игровую систему начнут развертывать в различных странах мира. Первыми в Harry Potter: Wizards Unite смогут сыграть жители США и Великобритании. Niantic также заявила, что в будущем она планирует проводить для геймеров турниры, подобные тем, что сейчас устраиваются для поклонников Pokemon GO.

Читайте также: Разработчик NieR: Automata: в консолях нового поколения нет ничего нового

Напомним, бета-тестирование Harry Potter: Wizards Unite стартовало в мае 2019 года, тогда игра была доступна лишь геймерам из Австралии и Новой Зеландии. Новый AR-проект предоставит возможность всем желающим окунуться в волшебный мир Гарри Поттера, созданный писательницей Джоан Роулинг.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителя Японии задержали за хранение наркотиков в виде персонажа Nintendo

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить