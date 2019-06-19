В Госдуме объяснили продление «дачной амнистии»

Москва, , 14:18 — REGNUM Законопроект о восстановлении дачной амнистии Госдума приняла в первом чтении, амнистия продлится до 1 марта 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Проблема оформления прав обострилась с 1 марта 2019 года, когда была введена система уведомлений о начале и окончании строительства, а упрощенный порядок, при котором на дачи не требовалось разрешений и право регистрировалось только на основании документа на землю, был отменен.

«Граждане, не успевшие воспользоваться упрощенным порядком, оказались вне правового поля. Оформление их прав на возведенные дома стало возможным только через суд», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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Это обусловило подготовку законопроекта, которым предлагается восстановить упрощенный порядок оформления прав на дачную недвижимость и решить ряд других волнующих граждан вопросов.

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