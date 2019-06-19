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Казахский национальный университет занял 207-е место в рейтинге QS

Общество

Среди стран СНГ Казахский национальный университет уступил лишь МГУ им. Ломоносова

Нур-Султан, 19 июня 2019, 14:20 — REGNUM  Казахский национальный университет (КазНУ) им. Аль-Фараби занял 207 место в рейтинге QS World University Rankings, сообщает 19 июня агентство «Казинформ».

КазНУ стал единственным вузом среди стран Туркестана, который вошел в рейтинг топ-250. Среди стран СНГ Казахский национальный университет уступил лишь Московскому государственному университету им. Ломоносова (МГУ).

Первые три места достались Массачусетскому технологическому институту, Стэнфордскому и Гарвардскому университетам соответственно.

Отметим, КазНУ им. Аль-Фараби целенаправленно работает над повышение своей позиции в международных рейтинга. С 2015 года университет поднялся в рейтинге QS на 400 позиций.

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