Предложение повысить пособия на детей – это «заигрывание с населением»

Якутск, , 14:23 — REGNUM Инициатива увеличить выплаты на детей от полутора до трёх лет, озвученная председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, может привести к необходимости сбора новых справок и бюрократии. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук Юрий Данилов.

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«50 рублей — это не пособие, а издевательская подачка от государства, претендующего на роль мировой державы, получающей сверхдоходы от экспорта нефтегазового сырья, — отметил эксперт. — Даже при введении этих выплат восторгов не было, ибо этой суммы едва хватало на 2 буханки хлеба и многие родители не собирали многочисленных справок, чтобы получать это пособие».

Изменение размера пособия с введением принципа нуждаемости Юрий Данилов назвал «очередным заигрыванием правительства РФ с населением страны», пояснив, что целью этого предложения может быть повышение рейтинга «Единой России» в регионах.

«Для тех семей, чей доход ниже установленного уровня по трудоспособному населению, эта инициатива приведёт к необходимости сбора новых справок, и таким образом дезавуирует эту идею и приведёт к бюрократизации системы социального обеспечения РФ», — также пояснил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил предложение правительства РФ увеличить размер пособия на детей от полутора до трёх лет до прожиточного минимума. Изменения коснутся только тех семей, доход которых ниже установленного уровня по трудоспособному населению.