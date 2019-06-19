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Telegram пообещал запустить геочаты

Общество

Появятся метки, отмечающие появление пользователя в определенном месте

Telegram пообещал запустить геочаты
Иван Шилов © ИА REGNUM
Телеграм

Москва, 19 июня 2019, 14:10 — REGNUM  Общедоступный чат, учитывающий географическое местоположение пользователя, можно будет создать в мессенджере Telegram после обновления. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 19 июня.

«Геочат — это общедоступный чат, связанный с географическим местоположением», — пояснили в компании.

Отмечено, что в работе геочатов есть некоторые отличия от обычных личных сообщений. Так, историю общения в геочате сможет увидеть даже пользователь, присоединившийся к беседе гораздо позднее. Предусмотрены метки, отмечающие появление пользователя в месте, привязанном к чату.

Число участников геочата неограничено, добавили в Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился планами по разработке сервиса для рекомендаций новостей.

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