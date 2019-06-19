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За пять месяцев в Таджикистане построили четыре школы

Общество

Школы построены в Хатлоанской, Согдийской областях и в городе Душанбе

Душанбе, 19 июня 2019, 14:06 — REGNUM  По итогам января-мая 2019 года в Таджикистане сдано в эксплуатацию четыре общеобразовательные школы на 1 888 учеников, сообщает 19 июня издание «Авеста».

Школы построены в Хатлоанской, Согдийской областях и в городе Душанбе. За отчетный период также введены в эксплуатацию четыре медпункта на 52 посещения в смену. Эти объекты построены в Хатлонской и Согдийской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем обращении к парламенту страны заявил о том, что в течение ближайших трех лет в республике построят 1050 школ и детских садов.

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Общее образование
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