За пять месяцев в Таджикистане построили четыре школы

Душанбе, , 14:06 — REGNUM По итогам января-мая 2019 года в Таджикистане сдано в эксплуатацию четыре общеобразовательные школы на 1 888 учеников, сообщает 19 июня издание «Авеста».

Школы построены в Хатлоанской, Согдийской областях и в городе Душанбе. За отчетный период также введены в эксплуатацию четыре медпункта на 52 посещения в смену. Эти объекты построены в Хатлонской и Согдийской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем обращении к парламенту страны заявил о том, что в течение ближайших трех лет в республике построят 1050 школ и детских садов.