Полпред президента в СКФО бьет тревогу по поводу школьной трехсменки

Москва, , 14:09 — REGNUM Проблема трехсменного режима обучения в настоящее время сохраняется в школах Дагестана и Чечни. Риск перехода на аналогичный режим существует и в Ингушетии. Об этом 18 июня в Москве, на заседании совета при полномочном представителе президента в СКФО заявил Александр Матовников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства Северного Кавказа.

«С учетом того, что в округе на протяжении многих лет наблюдается самый большой в России естественный прирост населения, потребность в создании новых мест в образовательных и дошкольных учреждениях ощущается постоянно», — подчеркнул Матовников.

В 2019 году в СКФО запланировано строительство 30 школ в рамках создания новых ученических мест. Вместе с тем, по словам полпреда, имеются риски не уложиться в намеченные сроки. Возведение девяти школ в Дагестане еще не начато, а по 11 объектам в Чечне и по одному в Северной Осетии и Ставропольском крае отмечается низкая строительная готовность.

Кроме того, более 15 тыс. детей от трёх до семи лет в Дагестане не обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях, более шести тысяч — в Ингушетии, более одной тысячи — в Северной Осетии. Матовников потребовал от руководителей регионов принять необходимые меры для выполнения намеченных планов и призвал их активно работать над решением имеющихся проблем.

«Большие семьи с детьми — это визитная карточка Северного Кавказа, — отметил первый заместитель главы Минкавказа Одес Байсултанов. — К сожалению, строители и чиновники не всегда успевают за рождаемостью в регионе».

По словам замминистра, «федерация выделяет средства, а более 20 объектов, которые должны были открыть двери перед учениками и воспитанниками в 2019 году, либо находятся на стадии котлована, либо еще не начинали строиться». Байсултанов также отметил, что «запланированных средств явно недостаточно, … но субъекты вынуждены брать на себя полномочия, не подкрепленные финансированием».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2019 года глава Минкавказа РФ Сергей Чеботарев заявил, что в третью смену на Северном Кавказе обучаются порядка 12,7 тыс. школьников. Министр отметил, что в рамках национального проекта «Образование» в трёх регионах округа — Дагестане, Ингушетии и Чечне — планируется построить 50 новых школ.

В конце февраля министерство образования и науки Дагестана объявило, что в республике продолжают работать 18 школ-трехсменок, в которых обучаются в третью смену около 2,6 тыс. детей. По словам председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, в настоящее время в три смены обучаются ученики 73 школ республики.

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