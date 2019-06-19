На Урале СКР начал проверку по жалобе жильцов сгнивших домов Путину

Асбест, Свердловская область, , 14:00 — REGNUM В Свердловской области СКР начал доследственную проверку после обращения жителей двух сгнивших деревянных двухэтажных домов 1930-х годов постройки, расположенных в Асбесте. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного следственного управления.

Предстоит дать правовую оценку действиям либо бездействию чиновников, которые за несколько лет так и не переселили жильцов аварийных домов. После проверки будет принято соответствующее решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители двух домов по улице 8 Марта записали видеообращение, адресованное Владимиру Путину. Они заявили, что их дома были признаны аварийными ещё несколько лет назад. Власти города регулярно обещают провести расселение, но пока его не проведено. Тем временем дома всё больше разрушаются и жить в них становится всё более опасно.

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