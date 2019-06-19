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Жителя Японии задержали за хранение наркотиков в виде персонажа Nintendo

Общество

Пилюли в виде Варио оказались таблетками экстази

Токио, 19 июня 2019, 14:12 — REGNUM  Японца Сатоши Кишимото задержали за хранение 50 таблеток экстази. Все они были выполнены в форме Варио — персонажа игр компании Nintendo, сообщило издание Kotaku 18 июня.

Сообщается, что Кишимото задерживают за хранение наркотических веществ уже третий раз в этом году. Ранее японца «поймали на наркотиках» с сушёной коноплёй и ЛСД. Как заявляют представители таможни, таблетки экстази в виде Варио становятся очень популярными на территории Японии.

Варио — это персонаж видеоигр компании Nintendo, созданный японским дизайнером Гумпэй Ёкои в 1992 году. Герой задумывался как полный антипод водопроводчика Марио — самого популярного персонажа игр Nintendo и символа компании.

Ранее имя компании Nintendo уже фигурировало в деле о наркотиках. В 2014 году в Великобритании группу подростков задержали за употребление таблеток с надписью Nintendo. Как оказалось, пилюли различных ярких цветов были таблетками экстази.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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