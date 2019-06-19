Учитель из Руанды подал в суд на правительство Уганды

Кампала, , 13:58 — REGNUM Житель Руанды, который утверждает, что был незаконно арестован и подвергнут пыткам в Уганде, подал иск в Восточноафриканский суд, требуя возмещения ущерба в размере 1 млн долларов США, передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, в ходе рассмотрения иска будут более внимательно отслеживать дипломатический подтекст, учитывая ухудшение взаимоотношений между двумя соседними странами, которое препятствует передвижению людей и товаров.

В понедельник, 17 июня, Венант Хакоримана подал иск в Арушу через своего адвоката Ричарда Мугишу.

По словам 35-летнего Хакоримана, он был арестован через день после прибытия в Кампалу в июле 2018 года и с того момента содержался под стражей в течение десяти месяцев.

«Я работал в Эфиопии преподавателем прикладной биологии. Я был задержан в Уганде в июле прошлого года, куда я отправился проверить свою собственность в районе Мбарара», — сказал Хакоримана.

Он утверждал, что сотрудники служб безопасности якобы избивали его каждый день, «иногда используя для пыток электричество».

После девяти месяцев лишения свободы, в марте этого года, он, наконец, был доставлен в угандийский суд, где был признан виновным в незаконном въезде и приговорен к 12 месяцам тюремного заключения или выплате штрафа в размере 1 млн шиллингов (около 266 долларов США).

После того как он заплатил штраф, его депортировали.

Хакоримана стал третьим жителем Руанды, который подает в суд на Уганду в связи с «незаконным лишением свободы».

Напомним, что Руанда обвиняет Уганду в поддержке мятежников, в то время как Уганда говорит, что арестованные руандийцы участвовали в шпионских миссиях, спонсируемых Руандой.