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Банковский мост с крылатыми львами открыли после реставрации в Петербурге

Общество

Мост стоит почти 200 лет

Банковский мост с крылатыми львами открыли после реставрации в Петербурге
Иллюстрация: Mostotrest-spb.ru
Банковский мост

Санкт-Петербург, 19 июня 2019, 13:37 — REGNUM  В Петербурге после ремонта торжественно открыли Банковский мост через канал Грибоедова. На ремонт любимого горожанами и туристами моста с крылатыми львами было выделено 35,9 млн рублей, работы продолжались с 2017 года.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в ходе первой за 190 лет капитальной реконструкции Банковскому мосту вернули исторический свинцовый цвет, характерный для малых мостов Петербурга, а чугунные конструкции 1826 года усилили карбоновой лентой.

«На мост вернулись и крылатые львы. Теперь скульптуры черные с позолоченными крыльями. Вес каждой фигуры — более полутора тонн», — отмечает телеканал.

В ходе реставрации в скульптурах заделали все пустоты и отверстия, куда раньше люди опускали записки с загаданными желаниями.

Висячий Банковский мост находится около здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета (до революции здесь находился Госбанк). Он построен в 1825−26 годах по проекту инженера В. К. Треттера и изначально назывался Цепным. Длина моста — 28 м, ширина — 3,1 м. Скульптуры крылатых львов отлиты по моделям скульптора П. П. Соколовского. Мост находится под охраной как памятник архитектуры.

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