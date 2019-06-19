Борец с коррупцией в Северной Осетии возбуждал липовые уголовные дела

Владикавказ, , 13:33 — REGNUM В Северной Осетии подозревают в фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности начальника отделения 3-го отдела УЭБ и ПК МВД. Для улучшения показателей в работе он возбудил уголовные дела в отношении жителя республики, не причастного к преступлениям. Об этом ИА REGNUM 19 июня сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Жертвой оговора стал 53-летний предприниматель из Владикавказа. Согласно сфабрикованным материалам дела, он якобы совершил тяжкие преступления экономической направленности. Как установило следствие, благодаря сфальсифицированным документам, потерпевшего обвинили в присвоении и растрате денежных средств коммерческого предприятия. В отношении него было возбуждено два уголовных дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в отношении начальника 3-го отдела УЭБ и ПК МВД уже было возбуждено уголовное дело о фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности. Как и сейчас, в сети борца с коррупцией попал тот же не причастный к преступлениям предприниматель, который стал фигурантом уголовного дела из-за подтасовки материалов проверок.

В настоящее время оба уголовных дела в отношении сотрудника полиции объединены в одно.

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