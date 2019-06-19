Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM Прибывающие в Екатеринбург мигранты скрывают свои заболевания, а у городских врачей нет даже информации об истинной численности приезжих. Об этом заявил глава горздрава Денис Демидов на встрече комиссии по здравоохранению в гордуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Демидова, управление здравоохранения даже не владеет информацией о точном количестве мигрантов, прибывших в Екатеринбург.

И это не самое страшное: сами иностранцы и их дети не спешат идти в местные больницы и поликлиники, тем более — вовремя прививаться. А именно из ближнего зарубежья в Екатеринбург была завезена корь зимой и весной 2019 года. Работодатели же тоже не «заморачиваются» и не проверяют своих работников, и и действующее законодательство не обязывает их к этому.

Отдельные иностранцы и вовсе прибегают к фальсификации своих медицинских документов.

По мнению главы горздрава, нужно внести законодательную инициативу на федеральном уровне, чтобы работодатели на обязательном уровне уведомляли о количестве иностранных рабочих, а те проходили обязательное медосвидетельствование и вакцинацию при приёме на работу. Возможно, управление обсудит это предложение со свердловским заксобранием.

Напомним, в Екатеринбурге объявили о второй волне эпидемии кори. В городе уже заболели 28 человек. Инфекцию завезли из стран Средней Азии и с Западной Украины.

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