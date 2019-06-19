Среда, 19 Июня 2019 года
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Госдума ограничивает сроки межевания земли у многоэтажек

Общество

Жители смогут выкупить землю и не бояться точечной застройки

Москва, 19 июня 2019, 13:28 — REGNUM  Госдума в первом чтении приняла законопроект о межевании земельных участков возле многоквартирных домов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

В отношении многоквартирных домов, построенных до 1 марта 2005 года, устанавливается ограниченный срок — до 1 марта 2022 года для проведения органами местного самоуправления межевания земельного участка придомовой территории и постановки его на кадастровый учет.

«Мы предлагаем стимулировать процесс оформления земельных участков возле многоэтажек», — сказал Крашенинников.

Он отметил, что Вологодская область является лидером в оформлении придомовых земельных участков.

Закон позволит жителям многоэтажек самим принимать решение: выкупать ли земли в собственность, брать аренду и что располагать на этих землях — детские площадки, парковки или сады.

Отметим, что налог за придомовой участок не платится.

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