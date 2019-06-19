Индонезия направила в Японию 338 медсестер по рабочей программе — СМИ

Джакарта, , 13:32 — REGNUM Индонезия направила 338 медсестер в Японию по рабочей программе в рамках индонезийско-японского соглашения об экономическом партнерстве (IJEPA), сообщает Antaranews.

Участники отправились в Японию при содействии национального агентства по трудоустройству и защите индонезийских рабочих и посольства Японии.

В рамках рабочей программы участники, плохо владеющие японским языком, изучат его в течение шести месяцев в Индонезии и еще шести в Японии. После этого они сдают национальный экзамен в Японии. Участники программы, которые сдадут экзамен, получат контракт на работу в Японии сроком на три года.

Издание отмечает, что ежегодно Япония предоставляет квоту в 550 медсестер, но до сих пор Индонезия смогла отправлять только около 300 человек.

Напомним, начиная с 2018 года, в общей сложности 2445 индонезийских медсестер, в частности специализирующихся на уходе за пожилыми людьми, приняли участие рабочей программе в Японии в рамках IJEPA.