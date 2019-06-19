В Казахстане планируют расширить площадь авиапатрулирования лесов

Нур-Султан, , 13:26 — REGNUM 1,8 млрд тенге ($4,7 млн) ежегодно потребуется для увеличения площадей авиационного патрулирования лесов в Казахстане. Об этом 19 июня заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Ерлан Насынбаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, увеличение площадей авиапатрулирования с 8,8 млн га до 9,5 млн га позволит охватить территории Западно-Казахстанской, Кызыл-Ординской и Туркестанской областей.

Замминистра напомнил, что в 2018 году утвержден пошаговый план увеличения воспроизводства лесов до 2030 года, в рамках которого планируется увеличение объемов воспроизводства на 10 тыс. га ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2019 года в Павлодарской области Казахстана наблюдался всплеск лесных и степных пожаров. 12 апреля в регионе было зафиксировано 46 пожаров, что в 7,7 раза больше, чем годом ранее.