Разработчик NieR: Automata: в консолях нового поколения нет ничего нового

Токио, , 13:02 — REGNUM Глава известной игровой студии Platinum Games Ацуши Инаба прохладно настроен по отношению к игровым консолям нового поколения. Об этом 19 июня сообщил портал TweakTown.

По мнению Инаба, будущие PlayStation 5 от Sony и Project Scarlett от Microsoft, являются безусловно мощными консолями, однако в них не применено никаких революционных решений.

«Если говорить откровенно, то по большому счету это то же самое, если сравнивать их с предыдущим поколением. В них нет ничего революционного или суперинновационного, если вы хотите знать моё мнение», — сказал Инаба в интервью журналистам.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что известный аналитик игровой индустрии Майкл Пахтер дал свой прогноз по поводу стоимости PlayStation 5 и Project Scarlett. По его мнению, обе консоли в момент выхода на рынок будут стоит около $399. Геймеры знают студию PlatinumGames как разработчика игр NieR: Automata и Bayonetta.

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