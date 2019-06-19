Володин призвал повышать заработок работников социальной сферы

Москва, , 13:00 — REGNUM Решение стратегических задач, стоящих перед Россией, невозможно без качественной работы социальной сферы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Форума социальных инноваций регионов.

«На форуме собираются люди, которые решают главную задачу, сконцентрированную на человеке. В этой связи хочется еще раз подчеркнуть, что те ключевые цели, задачи, которые поставил президент перед нашей страной — повышение темпов роста экономики, ее конкурентоспособности — также сконцентрированы на человеке, увеличении продолжительности жизни, снижении количества бедных. Это те задачи, ради решения которых работает социальная сфера, объединяющая огромное количество людей, которые работают не за зарплату, потому что в социальной сфере зарплатный уровень из самых низких», — отметил Володин.

Он призвал прилагать все усилия для того, чтобы работники социальной сферы получали достойный заработок.

«Нужно делать все для того, чтобы люди, занимающиеся решением проблем человека, повышением качества его жизни, также были окружены заботой. Об этом мы должны помнить, принимая решения. Без качественной работы социальной сферы невозможно эффективно решить задачи, которые стоят перед страной», — отметил спикер Госдумы.