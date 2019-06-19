МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского

Москва, , 12:58 — REGNUM Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание. Об этом 19 июня на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских («Единая Россия»).

«Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету — это про них. За что и поплатились», — написал депутат, прикрепив к посту официальный ответ МВД на свой запрос.

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В ведомстве отметили, что один из полицейских отправил видео авиакатастрофы по мессенджеру WhatsApp своим знакомым.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлёта вернулся в московский аэропорт «Шереметьево». Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек.

По данным Межгосударственного авиационного комитета, найденные на лайнере повреждения характерны при попадании молнии. После воздействия электрического разряда перестал работать автопилот, а связь нарушилась.

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