Среда, 19 Июня 2019 года
13:21:33 МСК

МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского

Общество

МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции

МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Москва, 19 июня 2019, 12:58 — REGNUM  Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание. Об этом 19 июня на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских («Единая Россия»).

«Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету — это про них. За что и поплатились», — написал депутат, прикрепив к посту официальный ответ МВД на свой запрос.

Читайте также: Трагедия в аэропорту «Шереметьево»: подробности катастрофы с самолётом

В ведомстве отметили, что один из полицейских отправил видео авиакатастрофы по мессенджеру WhatsApp своим знакомым.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлёта вернулся в московский аэропорт «Шереметьево». Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек.

По данным Межгосударственного авиационного комитета, найденные на лайнере повреждения характерны при попадании молнии. После воздействия электрического разряда перестал работать автопилот, а связь нарушилась.

Читайте также: Опубликован предварительный отчет МАК о катастрофе в «Шереметьево»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить