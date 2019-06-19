В странах Европы растет скепсис по отношению к прививкам — исследование

Лондон, , 13:01 — REGNUM Все больше жителей благополучных стран сомневаются в безопасности и эффективности прививок. К такому выводу пришли исследователи из британской благотворительной организации Wellcome, передает немецкий канал n-tv 19 июня.

Исследователи опросили более 140 тыс. человек из 140 стран мира. В целом три четверти опрошенных считают прививки надежным методом предотвращения болезней. Однако результаты показали, что доверие к вакцинации постепенно снижается в благополучных странах, особенно в Европе.

В Западной Европе вакцинацию одобряют 59% населения, в Восточной — 50%. Во Франции вакцинацию считают безопасной лишь 33%. Авторы исследования выявили взаимосвязь между высоким уровнем недоверия к государственной медицине и скептичным отношением к прививкам.

Это исследование также показало разницу между богатыми и бедными странами, где распространены такие болезни, как дифтерия, корь или коклюш. В последних люди стараются по возможности прививаться. В богатых странах население предпочитает искать сведения о составе вакцин в социальных сетях, где не всегда можно получить достоверную информацию. Это порождает страхи у населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила задержку и профилактику прививок в список глобальных угроз для здоровья. Эксперт ВОЗ по вакцинации, доктор Энн Линдстранд в интервью Би-би-си назвала ситуацию в этой области «чрезвычайно серьезной».