Большая засечная черта: тульский пример продвижения истории и туризма

Тула, , 12:57 — REGNUM Ценность исторического, культурного наследия тульского региона подчеркнул президент Владимир Путин, в 2017 году подписав указ о праздновании 500-летия Тульского кремля. Подготовка к круглой дате началась с плана мероприятий, на реализацию которых в течение трех лет предусмотрена федеральная субсидия в размере 465,9 млн рублей.

История и культура захватит всех

Юбилейные мероприятия затронут не только Тулу, но и малые исторических города Тульской области. Уже отреставрированы (или близки к завершению) объекты культурного наследия в Алексине — усадьба купца Маслова, в Крапивне — дом купца Пряничникова, в Богородицке — ансамбль дворца-музея, в Дубне — усадьба Мосолова.

«Судя по новостям, исторические объекты будут не только реставрировать, но и дополнять — как новыми экспозициями, так и гостиницами и стилизованными туристско-информационными центрами. Скорее всего, в следующем году будет большой наплыв туристов», — написала отзыв в соцсетях тулячка Кристина.

Территориями активного празднования (помимо Тулы) станут некоторые муниципальные образования региона. Это исторические поселения федерального значения — Белев, Крапивна, Одоев, Богородицк, Чекалин, Епифань. Некоторые мероприятия охватят Венев, Алексин, Дедилово, Дубну, Плавск. Здесь пройдут театральные и хоровые фестивали, музейные выставки, исторические парады и другие мероприятия. До 2020 года ни много ни мало — 100 культурно-исторических событий!

«Это значимое событие не только для нашей области, но и для всей страны. Тульский кремль положил начало целой системе оборонительных рубежей на подступах к столице, способствовал расширению границ российского государства», — сказал губернатор Алексей Дюмин на форуме «Кремли России и их роль в истории Российского государства».

Тульская область подписала соглашение с Минкультом РФ и туроператором TUI для развития культурно-познавательного туризма, создания новых межрегиональных брендовых маршрутов и привлечения потоков российских и иностранных туристов в регион.

По мнению аналитика «Института региональной экспертизы» Артема Богатырева, регион с помощью масштабного празднования юбилея кремля обратит внимание соотечественников на забытые исторические вехи, на времена до того, как Тула стала колыбелью оружейников, когда здесь была неприступная военная застава.

«Многие знают, что Тула — Город-Герой благодаря Великой Отечественной войне, но здесь героически обороняли подступы к Москве еще 500 лет назад, просто тогда таких званий военным крепостям не давали. Это послужит примером другим регионам как нужно продвигать свои достопримечательности, как привлекать туристов», — отметил эксперт.

Экспозиции всех филиалов федеральных музеев — «Куликово поле», «Ясная Поляна», Тульского государственного музея оружия и «Поленово» — объединят в один музейный квартал, что, по мнению Артема Богатырева, будет отличным поводом представить гостям тульской земли множество других знаковых музейных объектов региона — празднование пройдет по всей области.

Тула звучит

В планах тульских властей отреставрировать усадьбу Мирковичей в Одоеве, князей Гагариных в Плавске, легендарное здание казначейства в Чекалине. Однако круглая историческая дата — это не только ремонт и реставрация объектов культурного наследия и учреждений культуры, но и приведение в должный вид дорог, чистка водоемов. Все это привлечет в регион гостей и останется на долгие годы местным жителям. Председатель отделения Российского исторического общества (РИО) в Туле Елена Симонова уверена, что этот праздник поможет показать область с новой стороны.

«Культурные пространства и благоустройство позволят культурно отдохнуть, познакомиться с новыми музеями. Недавно у нас был конгресс Российской библиотечной ассоциации, и очень много гостей признали, что в Тульской области на квадратный метр культурных развлечений больше, чем в соседних регионах. И когда нам говорят, что 10 лет назад были в Туле, мы им отвечаем, что сейчас вы город не узнаете. Это уже совсем другое ощущение самих туляков, которое повлияет на тех, кто приезжает», — говорит Симонова.

Тула уже звучит на федеральном уровне. Это и библиотечная столица, новогодняя в первую очередь. С годами это будет распространяться все больше, считает председатель тульского отделения РИО.

«Это комплексное развитие. На экономическом форуме губернатор выступает, Тула на слуху, плюс сразу культурная сфера и туризм. Это видно невооруженным взглядом, когда идешь по набережной, туристические автобусы привозят не только детей, школьников, но и взрослых путешественников. Так скажем, маховик разворачивается, и то, что в Туле есть что посмотреть и показать, — факт, не требующий доказательств», — подчеркивает Елена Симонова.

Окунуться и углубиться в историю региона помогут отреставрированная живопись Успенского собора, более 30 восстановленных объектов культурного наследия в историческом центре Тулы. А по словам министра культуры России Владимира Мединского, в рамках юбилейных мероприятий планируется открыть филиал исторического музея в областном центре. Уникальное светомузыкальное шоу на реке Упе, театрализованная историческая реконструкция, гала-концерт с участием звезд отечественной сцены. Это то, что ждет туляков и гостей города в 2020-м, но уже сегодня, как говорят историки, Тула доказала свою состоятельность в фундаментальной истории.

«Если оглянуться на Москву и Санкт-Петербург, то там происходит в большей степени некая политическая история. А Тула, на мой взгляд, — это место значимых событий в фундаментальной экономической истории. И 500-летие кремля подтвердит, что наш город — щит России», — считает председатель отделения «Российского исторического общества» Елена Симонова.

Москвичи оценили. На очереди иностранцы

10 июня состоялось открытие выставки «500 лет Тульскому кремлю» в Государственном историческом музее. Прикоснуться к истории и раритетам области приехали представители правительства страны: зампредседателя российского правительства Константин Чуйченко, министр культуры РФ Владимир Мединский, а представлял эксклюзивные экспонаты губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Региональные власти напомнили, что кроме юбилея Тульского кремля, 500 лет исполняется началу возведения Большой засечной черты — крупнейшей линии обороны, проходившей по территории ныне действующих Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей.

«Штаб тогда находился именно в Туле, здесь было положено начало истории пограничной службы Российского государства. С этой стороны Тула неизвестна широкой общественности, и праздничные мероприятия должны по-новому раскрыть историю нашей страны туристам из России и, конечно, зарубежным гостям», — считает аналитик «Института региональной экспертизы» Артем Богатырев.

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Владимир Мединский назвал Большую засечную черту Великой Китайской стеной, только сделанной по-русски.

«Вековые деревья подрубались на высоте больше человеческого роста и валились вперед направлением к югу, откуда шла татарская конница. Стволы валили крест-накрест — пройти невозможно, — углубился в историю чиновник. — Ширина засечной черты до 60 метров, а это больше половины футбольного поля. Десятки деревьев создавали непроходимую преграду. Там, где не было леса, рыли овраги, втыкали колья и делали узкие проходы. Огромная, нечеловеческая работа была проделана. Но сколько это спасло жизней!»

На открытии выставки руководитель региона Алексей Дюмин отметил, что сегодня в учебниках по истории практически не встретишь описания событий Большой засечной черты. Поэтому выставка и масштабное празднование юбилея помимо культурно-исторической выполнят и образовательную функцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в общей сложности на проведение мероприятий к 500-летию Тульского кремля правительством РФ выделено более 2 млрд рублей. Открытие выставки стало одним из центральных событий.

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