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Матвиенко извинилась за сленг в оценке социальной сферы

Общество

По-другому описать происходящее, видимо, нельзя

Матвиенко извинилась за сленг в оценке социальной сферы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валентина Матвиенко

Москва, 19 июня 2019, 12:57 — REGNUM  Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рада изменениям, которые происходят в социальной сфере России. Об этом она заявила 19 июня на Третьем Форуме социальных инноваций регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Очень важно, что в социальной сфере пошла такая, извините за сленг, «движуха». Очень много яркого, есть чему научиться, есть возможность перенимать опыт. А это одна из задач нашего форума», — заявила Матвиенко.

Председатель Совета Федерации заявила о желании добиться того, чтобы социальная сфера перестала ассоциироваться с недофинансируемой отраслью.

«Сегодня социальная сфера — другая. Граждане должны чувствовать заботу в своей реальной, практической жизни», — сказала Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Совета Федерации РФ заявила, что более половины населения России ничего не знает о национальных проектах.

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