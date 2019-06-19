Май для игровой индустрии США стал худшим месяцем за 20 лет

Вашингтон, , 12:41 — REGNUM В США май 2019 года стал для игровой индустрии самым худшим маем с 1998 года. Об этом 19 июня сообщил портал GamesIndustry.

Аналитик Мэт Пискателла отметил, что продажи игрового оборудования, аксессуаров и самих игр сократились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Общая сумма составила $641 млн.

В топ-5 самых продаваемых игр вошли Mortal Kombat 11, Days Gone, Total War: Three Kingdoms, Rage 2 и Grand Theft Auto V. Отмечается, что в случае Rage 2 не учитывались продажи цифровых копий. Всего в мае 2019 года в США было продано игр на сумму $262 млн, что меньше на 13% по сравнению с маем 2018 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в игре Mortal Kombat 11, являющейся лидером рейтинга, может появиться такой персонаж как Терминатор. Ожидается, что это дополнение вскоре будет анонсировано официально.

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