Среда, 19 Июня 2019 года
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В Швеции разработали новый метод проверки людей на наркотики

Общество

Новый безопасный и простой способ проверки подразумевает в качестве материала проверки использовать слюну

В Швеции разработали новый метод проверки людей на наркотики
PublicDomain
Пробирки

Стокгольм, 19 июня 2019, 12:38 — REGNUM  Университетская больница Sahlgrenska в Швеции разработала более простой способ тестирования людей на наркотики. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio (SR).

Новый метод заключается в том, чтобы брать анализ слюны, вместо мочи. Подобный анализ, который хоть и будет браться под наблюдением, все же не будет вызывать стеснения и попыток отказа от проверки. В одной пробе можно будет найти даже те вещества, которые попали на черный рынок совсем недавно.

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Зарубежная хроника
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