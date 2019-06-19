В Швеции разработали новый метод проверки людей на наркотики

Стокгольм, , 12:38 — REGNUM Университетская больница Sahlgrenska в Швеции разработала более простой способ тестирования людей на наркотики. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio (SR).

Новый метод заключается в том, чтобы брать анализ слюны, вместо мочи. Подобный анализ, который хоть и будет браться под наблюдением, все же не будет вызывать стеснения и попыток отказа от проверки. В одной пробе можно будет найти даже те вещества, которые попали на черный рынок совсем недавно.