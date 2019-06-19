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Власти Японии одобрили запрет на физическое наказание детей

Общество

Закон вступит с 1 апреля 2020 года

Токио, 19 июня 2019, 12:31 — REGNUM  С 1 апреля 2020 года в Японии будет запрещено применять физические наказания по отношению к детям, соответствующий законопроект одобрил 19 июня парламент страны.

Так, соцработники получат более широкие права по вмешательству в дела о домашнем насилии, а за телесные наказания детей будут предусмотрены штрафы.

Тем не менее, некоторые эксперты беспокоятся, что от физического насилия некоторые родители будут переходить к психологическому, что тоже чревато последствиями.

По словам специалистов, необходимо, чтобы и люди помогали и смотрели друг за другом, обращали внимание на настораживающие вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий закон рассматривают власти Южной Кореи, где родителям разрешено наказывать своих детей как угодно — в том числе и применяя к ним силу.

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