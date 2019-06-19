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Королева Азшара возвращается в World of Warcraft уже в июне

Общество

Обновление «Возвращение Азшары» выйдет 26 июня 2019 года

Ирвайн, США, 19 июня 2019, 12:37 — REGNUM  Компания Blizzard Entertainment на своём YouTube-канале 18 июня выпустила ролик, анонсирующий новое обновление для массовой многопользовательской игры World of Warcraft: Battle for Azeroth. В нём сообщается, что «Возвращение Азшары» выйдет 26 июня 2019 года.

В новом обновлении героям Азерота предстоит отправиться на родину ночных эльфов и дать бой могущественной королеве Азшаре. В игре появятся новые локации: Назжатар и Мехагон.

Также разработчики обещают добавить в Battle for Azeroth полноценные подводные битвы с боссами и новые комплекты традиционных доспехов для двух рас: гномов и тауренов. Помимо этого, «Возвращение Азшары» продолжит сюжетную линию Battle for Azeroth и расскажет новую историю мира Warcraft.

Напомним, World of Warcraft — это самая популярная в мире массовая многопользовательская ролевая игра. События проекта разворачиваются в выдуманной вселенной из серии игр Warcraft, в которой игрокам предстоит создать своего персонажа одной из противоборствующих фракций: Орды или Альянса. В ходе своих приключений персонажи геймеров будут знакомиться с сюжетом игры, сражаться с могущественными боссами и исследовать мир Азерота.

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