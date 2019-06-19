Сотрудники ФСБ из «дела Голунова» владеют элитным жильём — СМИ

Москва, , 12:51 — REGNUM Два высокопоставленных сотрудника ФСБ, чьи имена упомянуты в деле журналиста Ивана Голунова, владеют элитной недвижимостью в Московской области. Об этом сообщает «Новая газета».

Эти сотрудники были названы интересантами похоронного бизнеса в Москве и фигурировали в расследовании, которым Голунов занимался до того, как был задержан. Высокопоставленные силовики и их родственники входили в число 18 владельцев недвижимости в небольшом коттеджном поселке «Дачный островок» в Истринском районе Подмосковья.

Один из силовиков и отец второго — соседи по коттеджному поселку «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища. Они владеют домами площадью 700 кв. м каждый, выстроенными на участке с общим забором. Такой дом может стоить до 70 млн рублей, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, задержание журналиста Ивана Голунова в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков вызвало большой резонанс. Голунов отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили. Позднее экспертиза подтвердила, что журналист не касался найденных у него в сумке свертков. Обвинения с Голунова сняли, но теперь в возбужденном из-за наркотиков деле фигурируют сотрудники полиции, задержавшие журналиста.

Читайте также: В МВД опровергли слухи о массовом увольнении сотрудников УВД по ЗАО Москвы

Читайте подробнее: Перестройка 2.0: Кому понадобилась мутная история с Голуновым?