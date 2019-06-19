Музей Трои в Турции претендует на звание лучшего в Европе

Анкара, , 13:54 — REGNUM Музей Трои в турецкой провинции Чанаккале номинирован на звание «Европейский музей года». Премию лучшим музеям Европы ежегодно вручает Европейский музейный форум (EMF). Глава Управления культуры и туризма провинции Чанаккале Кемаль Докуз сообщил, что заявку на участие в конкурсе EMF местные власти подали 10 мая 2019 года.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в Музее Трои хранятся артефакты с 5000-летней историей. Музей расположен недалеко от мест археологических раскопок и включает в себя открытое пространство площадью 37 250 квадратных метров и вместительное основное здание. В экспозиционном зале музея площадью 3000 квадратных метров выставлено около 2000 исторических артефактов, найденных на территории античных городов Троя и Троада. Официальное открытие Музея Трои состоялось 10 октября 2018 года при участии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2019 году музей уже посетило 230 тысяч человек.